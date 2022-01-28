На квартиры аварийцам с Разина, 4 добавили денег

Дополнительно 6 миллионов рублей выделено из бюджета Владимира на расселение жителей аварийного дома на Разина, 4. Мэрии пришлось срочно добавлять средства, так как судебные приставы выставили штрафы за неисполнение решения Октябрьского районного суда.

Грозят штрафы

— Решение суда в части отселения жителей указанного жилого дома подлежит немедленно исполнить. Постановлением судебного пристава возбуждено 26 исполнительных производств 20 октября 2021 года. Установили однодневный срок для исполнения решения суда. Но до настоящего времени оно не исполнено, — пояснил депутатам на заседании горсовета зам. главы горрода Сергей Литвинкин.

Расселили пока только 19 человек. Еще 26 живут в небезопасном аварийном доме.

Деньги не были предусмотрены заранее, поэтому пришлось искать источник финансирования новых расходов. Ежегодно для софинансирования участия в федеральных и областных программах и национальных проектах город оставляет резерв средств. Часть этих деньги и решили направить на жилье аварийцам.

В мэрии пояснили, что надо спешить: в ближайшее время будут возбуждены новые исполнительные производства. Новые сроки ненамного больше первого — 5 дней. Времени в обрез, и не исключено, что мэрии все же придется выплатить штрафы.

Нанимателям и собственникам

В аварийном доме на Разина, 4 в четырех квартирах проживают наниматели по договорам социального найма. Им обязаны предоставить благоустроенные жилые помещения общей площадью не менее занимаемой.

— Все, что нам предлагает мэрия, это маневренный фонд. Все квартиры – бывшие общежития. Находятся в спальных районах города, совсем далеко от нынешнего места жительства. Нам нужно нормальное жилье. Конечно, мы отказываемся от маневренного фонда, — пояснили жители аварийного дома.

Стоимость квартир аварийцам рассчитывают по социальной цене квадратного метра, которая не превышает 40 тысяч рублей за «квадрат». По такой цене жилье нанимателям не купить.

Собственникам трех квартир мэрия намеревается дать компенсацию за аварийные площади. Но семьи не согласны. По статье № 32 Жилищного кодекса они также вправе требовать квартиры, а не возмещение. И в решении Октябрьского районного суда такая формулировка и значится — предоставить всем жителям благоустроенное жилье.

— Сейчас готовим иск в суд на администрации. Мы ознакомились с оценкой якобы независимого эксперта наших квартир. Нам подсчитали компенсации по площади нашей комнаты и не включили ни одно общее помещение, хотя по закону должны были, — рассказывает жительница аварийного дома Анна Волкова.

Деревянному дому более 70 лет. Он был признан аварийным еще в 2014 году. Сейчас его износ превышает 74%. Эксперты оценивают строение как представляющее опасность для здоровья и жизни граждан.