На Крещение владимирцев напоят чаем и накормят кашей

Грядущей ночью православные отметят Крещение Господне. Во Владимире на озере Семязино будет действовать полевая кухня. Желающих накормят кашей и напоят горячим чаем. Об этом рассказали на брифинге в Главном управлении МЧС России по Владимирской области.

Полевая кухня

По религиозной традиции в крещенскую ночь принято совершать омовение. В регионе определено 38 мест для проведения купаний, готовых принять почти семь тысяч человек. В чрезвычайном ведомстве уточняют: это 24 майны на водных объектах и 14 стационарных купелей.

В областном центре в этом году окунуться можно будет только в двух иорданях — на водохранилище Семязино и на озере Глубоком в Загородном парке. Официально открыты они будут в ночь с 18 на 19 января с 22-х до 3-х часов ночи.

На Семязино будет дежурить полевая кухня от специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России, и все желающие смогут подкрепиться горячим чаем. Передвижные кухни будут представлены и силами органов местного самоуправления.

Под контролем спасателей

Непосредственно в преддверии купаний проведут проверку всех купелей. В крещенскую ночь на объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы.

— На дежурстве в Крещенскую ночь по всей области будут находиться 464 человека, 121 единицы техники, включая 7 комплектов водолазного оборудования. В том числе 55 человек и 7 единиц техники от МЧС России, 360 сотрудников органов внутренних дел, представители органов местного самоуправления, добровольцы, представители казачества, — уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Между тем в чрезвычайном ведомстве напоминают о правилах безопасного купания на Крещение. Так, окунаться следуют только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку. Не стоит находиться в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания следует растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Крещение в храме

Людей со слабым здоровьем просят воздержаться от купания в проруби, встретить праздник можно и в церкви. Богослужения во Владимире пройдут в шести храмах и двух монастырях, сообщает мэрия. Это Михаило-Архангельский на Студеной Горе, Николо-Галейский, Князь-Владимирский, Спасо-Преображенский, Свято-Георгиевский, Троицкий, а также Богородице-Рождественский мужской монастырь и Свято-Боголюбский мужской монастырь.

Время проведения праздничных богослужений — с 23 часов 18 января до 2-х часов 19 января. Раздавать крещенскую воду будут в этих же храмах в обычные часы, когда церкви открыты для посещения.