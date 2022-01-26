На Глазовском водохранилище пройдёт Кубок России по мормышке

На следующей неделе Суздальский район станет местом проведения крупных соревнований любителей подводной рыбалки. 3-6 февраля на Глазовском водохранилище пройдет Кубок России по мормышке. Его проводит Федерация рыболовного спорта страны.

География соревнований — самая обширная, от Санкт-Петербурга до Алтайского края. Кстати, Алтайский край будет представлен сразу двумя командами. Честь Владимирской области будут защищать четыре команды. Их составляют кандидаты в мастера и мастера спорта, а также чемпион мира в командном зачете по ловле на мормышку со льда.

Соревнования проходят в мужском и женском зачетах.

Всего же принять участие в Кубке собираются более 30 мужских команд и более двух десятков женщин, которые соревнуются только в личном зачете.

Регламент соревнований:

03 февраля

Заезд участников, размещение, свободная тренировка.

14:00-15.00 – заседание главной судейской коллегии,

15.00-16.00 – совещание, семинар судей,

16:00 — 22:00 — заседание комиссии по допуску, регистрация участников

04 февраля

09:00 – организованный выезд участников к месту проведения официальной тренировки,

10:00 – 13:00 – официальная тренировка,

16:30 – церемония торжественного открытия соревнования,

19:00 – жеребьевка 1-го тура, совещание капитанов команд , совещание судей.

05 февраля

08:15 – организованный выезд участников к месту проведения соревнования,

09:00 – выдвижение в зоны,

10:00 — старт первого тура,

13:00 – финиш первого тура,

14:30 — взвешивание уловов,

19:00 — жеребьевка 2-го тура, совещание судей

06 февраля

08:15 – организованный выезд участников к месту проведения соревнования,

09:00 – выдвижение в зоны,

10:00 — старт второго тура,

13:00 – финиш второго тура,

14:30 — взвешивание уловов,

18:00 – награждение, торжественное закрытие соревнования

Владимирский этап

Владимирцам, надеемся, помогут «родные стены». Тем более что ровно 10 дней назад на том же Глазовском водохранилище проводился Чемпионат Владимирской области по ловле на мормышку. Так что нашим спортсменам местные условия знакомы.

В областных соревнованиях участвовали 9 команд и один личник.

— Рыбка клевала хорошо, особенно в первом туре, некоторые даже почувствовали себя на Волге, — отметили организаторы соревнований.

В командном зачёте Кубок области завоевала команда «Владимирская область-1» (А. Кудрявцев, А. Борзов. и А. Федосеев). «Серебро» у команды «На Крючке» (А. Жиляев, И. Большаков и Е. Трунин). «Бронза» – у команды «Гусь-Хрустальный» (Г. Калямов, А. Бобков и Н. Стрелков).

В личном зачёте: «золото» – А. Кудрявцев, «серебро» – А. Борзов, «бронза» – Г. Калямов. Все они мастера спорта.