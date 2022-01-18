На директора ГКУ СО ВО «Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» наложен штраф

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика — директора ГКУ СО ВО «Суздальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь к их административной ответственности в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»