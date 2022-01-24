Мост через Клязьму будут строить во вторую очередь

Проект строительства ещё одного моста через реку Клязьму во Владимире разбили на два этапа. К первому отнесли строительство дороги в Загородном – она соединит Судогодское шоссе с Лунёво. Ко второму — смычку этого направления с площадью Фрунзе и собственно возведение моста.

На сайте мэрии опубликован документ с поправками к проекту планировки территории. Все уместилось в одной схеме. Желтым пунктиром пометили первый этап, синим — второй.

Красные линии

Дорога пройдет в красных линиях: охранная зона памятника природы регионального значения «Рахмановская старица», зона охраны объекта культурного наследия регионального значения достопримечательного места «Исторический центр города Владимира», 990 год, зона затопления территории водами весеннего половодья реки Клязьма и реки Рпень, земли лесного фонда.

Документацию на этапы строительства будут разрабатывать и обсуждать в два приёма. Разом — дорого и масштабно. Мост, о необходимости которого уже много лет говорят власти, оставили на потом.

Планируемая протяженность дороги — от 3 до 3,5 километров.

Новую дату проведения общественных обсуждений еще не называют. Но все заинтересованные жители могут прислать свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в управление архитектуры и строительства администрации по адресу: 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, д.47.

Всё по генплану

Дорога с мостом через реку Клязьма учтена в последней версии генплана развития города.

— Новое радиальное направление: Большая Нижегородская с выходом к правобережным территориям. Соединительный участок между автомобильной дорогой местного значения Ладога-Лунево и улицей Большая Нижегородская со строительством мостового перехода через реки Клязьма в районе поселка Рахманов Перевоз, — сообщается в генплане от 2019 года.

На сегодня самым крупным дорожным объектом Владимира остается Рпенский проезд. Сроки его строительства сдвигаются из-за проблем с документацией и ростом цен на строительные материалы. На федеральном уровне идут переговоры об увеличении сметы Рпенского проезда.