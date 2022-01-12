Микрорайоны Владимира завалило снегом

Дорогу – замело!
Общая площадь уборки во Владимире — 350 километров дорог и 150 км тротуаров.
Нехватка ресурсов
Никто не сомневается, что водители, рабочие и коммунальная техника Центра управления городскими дорогами работают круглосуточно и ответственно. Это постоянно подчеркивают в мэрии, когда публикуют на сайте информацию о работе 50-60 единиц техники и 60-70 рабочих.
Но для большого областного центра с почти двумя десятками присоединенных микрорайонов (Юрьевец, Лунево, Шепелево, Лесной и т.д.) этих мощностей недостаточно. Особенно если учитывать, что в ЦУГД имеется значительный дефицит кадров и практически стопроцентный износ техники.
Еще накануне зимней уборочной кампании директор ЦУГД Руслан Юсупов говорил об острой нехватке грейдеров. Их нужно было закупить еще в прошлом году. Тем более, что снегопады начались уже в декабре.
Телефоны горячей линии ЦУГД — 47-90-94 или 8-960-721-49-49.
В этом году администрация Владимира готова выделить средства на обновление коммунальной техники для Центра управления городскими дорогами. Но о сроках покупки и видах транспортных средств пока ничего не говорят.
В 2022 году на деятельность ЦУГД в бюджете Владимира запланировали 401 миллион рублей. Финансирование выросло от плана прошлого года на 16 миллионов.
Разные цифры
Сегодня администрация рапортует, что за сутки из города вывезли более 9000 кубометров снега. Большегрузные самосвалы выполнили более 450 рейсов.
Это значит, что в каждый рейс нанятые «КамАЗы» или «МАЗы» (а именно эти грузовики чаще всего заняты в уборке) захватывали по двадцать кубов. Нехило! Есть, конечно, у этих марок модели и для такого объёма, но чаще на владимирских дорогах бегают грузовики с задним типом разгрузки, рассчитанные на 11-16 кубов.
— Колонны комплексных дорожных машин — всего 18 КДМ — проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Расчистку тротуаров от снега выполняют 12 тракторов. 16 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования, — перечисляет пресс-служба администрации города.
И мэрия не устает винить в плохой уборке улиц автомобилистов. Якобы припаркованный транспорт мешает проезду спецтехники. Однако если бы ЦУГД чистил не только магистрали, но и оборудованные заездные карманы и обочины, где встают легковушки, то было бы гораздо меньше проблем.
И хорошо бы контролировать большегрузы, которые вздумали парковаться на магистралях: их много на Добросельской и на Суздальском проспекте. Тогда уборка упростилась бы.
А если б мэрия строила еще парковки и многоуровневые гаражи, прописанные в генплане и обещанные при реализации проектов жилой застройки, тогда автомобилистам Владимира точно жилось куда легче.
Фото Призыва