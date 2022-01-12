Микрорайоны Владимира завалило снегом

Три дня обильных снегопадов во Владимире затруднили жизнь горожан. Общественный транспорт стал ходить хуже, магистрали сужены, остановки и переходы занесены снегом, а в спальных районах и присоединенных к городу территориях с дорог-дублеров на основные направления выбраться на легковушках крайне тяжело.

Дорогу – замело!

— Еще день такого снегопада и мы на работу не выедем. Работаем лопатой у себя на парковке и около дома. Но всю улицу так не прочистишь! — жалуется житель микрорайона Никулино Илья Краснов. — У нас нет внедорожников и машин с высокой проходимостью. Из ЦУГД ждем грейдера три дня — не едет. Оставили бы машину на центральной дороге, но там прочищено только по полосе в каждую сторону: встать негде!

В уборке присоединенных территорий задействованы КТОСы. Работники обзванивают муниципальные службы, выслушивают жалобы жителей, координируют действия трактористов и грейдеристов на месте уборке.

Общая площадь уборки во Владимире — 350 километров дорог и 150 км тротуаров.

— Улочки маленькие, некоторые с тупиком. Крупногабаритной технике проехать туда сложно. Сколько раз было такое, что грейдер в процессе уборки наших деревень и сёл ломался, уезжал в кювет, застревал. А в других территориях его ждут — не дождутся, — рассказывают работники КТОСов.

Нехватка ресурсов

Никто не сомневается, что водители, рабочие и коммунальная техника Центра управления городскими дорогами работают круглосуточно и ответственно. Это постоянно подчеркивают в мэрии, когда публикуют на сайте информацию о работе 50-60 единиц техники и 60-70 рабочих. Но для большого областного центра с почти двумя десятками присоединенных микрорайонов (Юрьевец, Лунево, Шепелево, Лесной и т.д.) этих мощностей недостаточно. Особенно если учитывать, что в ЦУГД имеется значительный дефицит кадров и практически стопроцентный износ техники. Еще накануне зимней уборочной кампании директор ЦУГД Руслан Юсупов говорил об острой нехватке грейдеров. Их нужно было закупить еще в прошлом году. Тем более, что снегопады начались уже в декабре.

Телефоны горячей линии ЦУГД — 47-90-94 или 8-960-721-49-49.

В этом году администрация Владимира готова выделить средства на обновление коммунальной техники для Центра управления городскими дорогами. Но о сроках покупки и видах транспортных средств пока ничего не говорят. В 2022 году на деятельность ЦУГД в бюджете Владимира запланировали 401 миллион рублей. Финансирование выросло от плана прошлого года на 16 миллионов.

— Средства выделяются на содержание автомобильных дорог, в том числе их уборку, обработку противогололедными реагентами, восстановление покрытия, на содержание ограждений, дорожную разметку, установку дорожных знаков, — сообщили в администрации города.

На портале «Работа в России» размещено 56 вакансий с устройством в ЦУГД. В основном, это рабочие специальности на уборочную технику. Да и с техникой дело швах. Мэрия арендовала в наступившем году самосвалы у частников для вывоза снега из города.

Разные цифры

Сегодня администрация рапортует, что за сутки из города вывезли более 9000 кубометров снега. Большегрузные самосвалы выполнили более 450 рейсов. Это значит, что в каждый рейс нанятые «КамАЗы» или «МАЗы» (а именно эти грузовики чаще всего заняты в уборке) захватывали по двадцать кубов. Нехило! Есть, конечно, у этих марок модели и для такого объёма, но чаще на владимирских дорогах бегают грузовики с задним типом разгрузки, рассчитанные на 11-16 кубов. — Колонны комплексных дорожных машин — всего 18 КДМ — проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Расчистку тротуаров от снега выполняют 12 тракторов. 16 самосвалов вывозят собранный снег на место временного складирования, — перечисляет пресс-служба администрации города. И мэрия не устает винить в плохой уборке улиц автомобилистов. Якобы припаркованный транспорт мешает проезду спецтехники. Однако если бы ЦУГД чистил не только магистрали, но и оборудованные заездные карманы и обочины, где встают легковушки, то было бы гораздо меньше проблем.