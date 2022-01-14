Мэрию Владимира могут оштрафовать по делу аварийного дома по Разина, 4

По делу о расселении дома на улице Разина, 4 открыто исполнительное производство. Мэрия Владимира должна дать жителям аварийного строения другое жильё. Таково было решение суда, и судебные приставы обязаны обеспечить его выполнение. Однако, как сообщили жители дома, администрация пытается тянуть время. И за это могут последовать штрафные санкции.

Взять и закрыть

Мэрия просит закрыть исполнительное производство. Об этом жильцы старого дома узнали от судебных приставов. Те вызвали «аварийцев» для дачи объяснений. Дело в том, что администрация заявила, будто предлагала людям варианты переселения, но получила отказ.

— Мы сказали приставам, что нам предлагали не постоянное жилье, а маневренный фонд. Это бывшие общежития в другом конце города. А суд постановил предоставить благоустроенное жилье как для собственников, так и для нанимателей, — рассказывает жительница аварийного дома Анна Волкова.

Представители мэрии, ссылаясь на упрямство жителей аварийного дома, хотели одного. Чтобы исполнительное производство было закрыто.

— Мотив: нам жилье дают, а мы отказываемся, — раскрыли маневр ответчиков жильцы. — Власти пока не исполнили решение суда. Их могут за это оштрафовать.

Тяжба в 10 месяцев

Пока, однако, исполнительное производство в силе. И мэрия должна исполнить решение суда.

Тяжба вокруг истории с переселением длилась 10 месяцев. Судебные заседания в Октябрьском районном суде неоднократно переносили, но все же дело было доведено до конца.

Мэрия подала апелляцию в областной суд и снова проиграла. Это случилось уже под конец 2021 года. И вот на последнем в прошлом году заседании горсовета депутаты приняли бюджетные поправки, выделив средства на расселение проблемного дома — свыше 11,5 миллионов рублей.

В доме проживало 45 человек. Расселили пока только 19 аварийцев. Остальные 26 ждут, их-то как раз и вызвали к судебным приставам.

Дом на Разина, 4 имеет износ в 80 процентов.

Ситуация – вопиющая. Суд принял решение о немедленном расселении дома, представляющего угрозу для жизни и здоровья жителей. Но понятие «немедленно» в интерпретации чиновников может растянуться на неопределенный срок.

Дому более 70 лет. Он были признан аварийным в 2014 году. Мэрия установила крайний срок расселения – март 2021 года. На дворе январь 2022-го.