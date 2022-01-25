Мэрия Владимира заключила с двумя перевозчиками 5-летние контракты 

В областном центре с перевозчиками «Владимирпассажиртранс» и «ОКТО» заключены первые долгосрочные контракты по результатам торгов. На маршрутах № 4С, 9С, 11С, 25, 55С обещают обновить автобусы.

Гарантия обновления

— По результатам проведенных открытых конкурсов заключены муниципальные контракты с «Владимирпассажиртранс» и «ОКТО». По условиям контрактов компании-перевозчики обязуются участвовать в программах по обновлению подвижного состава, а с 1 января 2023 выпускать на линию только транспортные средства не старше трех лет, — сообщила пресс-служба администрации города.

Эти два конкурса были разыграны еще до нового года. Контракты на портале госзакупок пока не опубликованы. Еще по 9 маршрутам конкурсные процедуры завершены. Определены победители.

Как и сообщал «Призыв» ранее, никаких сюрпризов не произошло. В каждом конкурсе участвовало по одному перевозчику. Каждый получил свои маршруты, на которых работает и сегодня.

Так, «Владимирпассажиртранс» будет обслуживать ещё маршруты № 2 и 14, компания «ОКТО» — 7С и 56, перевозчик «Ремонтно-техническая станция» (РТС) — маршруты № 6С, 12С, 32, а ИП Михайлов – 1С, 17.

Мэрия уверяет, что все условия контрактов будут выполнены. Если так, автопарк придется не только обновлять, но еще и перекрашивать. Все автобусы должны быть красно-белыми, на кузове — графическое изображение герба города с надписью «Владимир», орнамент и надпись «Сохраняя прошлое — движемся в будущее».

Новые торги

— Проведение открытых конкурсов на осуществление регулярных перевозок по маршрутам № 10С, 24С и 27 планируются в 2022 году, — коротко ответила на запрос «Призыва» пресс-служба администрации города.

Осталось неясным, почему лоты на 33 автобусных маршрута уже размещены, а с маршрутами № 10С и 24С медлят. Их сегодня обслуживает самый крупный перевозчик «Владимирпассажиртранс».

Торги на маршрут № 27 организовывали первыми. Но на них не заявился ни один участник, несмотря на то, что сроки конкурса продлевали.

Сюрприз сейчас только один – без участников остался лот на маршруты № 20, 22С, 22. Пока эти маршруты по временным договорам обслуживает «СитиЛайн». Управление транспорта приняло решение продлить процедуру подачи заявок на 10 дней. Сроки вышли, итогов нет.

Все процедуры торгов по маршрутам вызывают все больше вопросов, на которые мэрия не дает ответа. Жителям остается надеяться на то, что прописанные условия контрактов будут выполнены, и качество работы общественного транспорта вырастет.