Мэрия Владимира нашла виновных в мусорных и снежных завалах

Мэрия Владимира продолжает разбираться с проблемами уборки мусора и снега на городских магистралях и во дворах. Для выяснения вопроса «кто виноват?» обратились в прокуратуру и привлекли управление по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

Фото бака за фото двора

Обсуждение причин мусорных завалов в микрорайонах и дворах Владимира перенесли в здание мэрии. На встречу позвали представителей регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами «Биотехнологии», управляющих компаний, сотрудников прокуратуры и Центра управления городскими дорогами.

Одни говорили, что контейнеры переполнены из-за того, что мусоровозы не могут добраться до площадок, другие настаивали на том, что уборщики игнорируют свои обязанности.

Преимущество оказалось на стороне Центра управления городскими дорогами. Его директор Руслан Юсупов представил участникам встречи фотографии 26 расчищенных дворов и улиц, о которых ранее мусороуборочная компания заявляла как о проблемных.

— Информация мусорного оператора не подтвердилась: подъезды к контейнерным площадкам были расчищены и абсолютно свободны. Да, в начале обильных январских снегопадов коммунальная техника с трудом расчищала внутриквартальные проезды, а дворники успевали прибраться не в каждом дворе. Но контейнерные площадки были на особом контроле как раз для того, чтобы машины регионального оператора могли вывозить мусор в соответствии с утвержденными графиками, — заявила пресс-служба администрации Владимира.

Заместитель прокурора города Владимира Руслан Аннаев сказал, что регоператор «Биотехнологии» должен предоставить в прокуратуру полную информацию о рабочей силе и технике, а также перечень адресов, где мусоровозы не смогли проехать из-за снежных завалов.

В свою очередь, зам. главы города Сергей Литвинкин поручил управлению ЖКХ обобщить все факты нарушения графиков вывоза мусора, поступающие от управляющих компаний и районных администраций.

Штрафы за сосульки

«Призыв» ранее сообщал, что мэрия намеревалась проводить заседания городской административной комиссии чаще и отдельно по каждой управляющей компании. На двух последних рассмотрели сразу 110 протоколов. Все на тему уборки снега, очистки крыш. В итоге управляющим компаниям выписали штраф на сумму 750 тысяч рублей.

К ежедневному мониторингу помимо специалистов управления ЖКХ теперь стали привлекать работников управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

— В случае, если во время проверочных мероприятий фиксируются факты несвоевременной уборки снега и очистки кровель зданий, управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, ТСН выдается предостережение, которое они должны исполнить в течение суток. В случае неисполнения предостережения в указанные сроки на нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях, — пояснила пресс-служба администрации Владимира.

Чаще всего штрафы выписывают на должностных лиц. Суммы – от 5 до 20 тысяч рублей.

Синоптики обещают новую волну снегопадов, поэтому у управляющих компаний и регоператора еще будет шанс продемонстрировать оперативность и эффективность уборки от мусора и снега.

Ну, а если опять случатся сбои, то прокуратура и чиновники тут как тут – готовы выписать штрафы.