Маршруты 1С и 17 во Владимире продолжит обслуживать старый перевозчик

Право обслуживать маршруты № 1С и 17 во Владимире выиграл ИП Михайлов. Этот перевозчик обслуживал их и до проведения торгов. Так что неожиданностей не произошло.

На торгах у Михайлова конкурентов на маршруты №1С и 17 не было. Заявку подал он один. Торги признали несостоявшимися. Контракт заключат с единственным участником. Действует та же схема, сто была в предыдущих лотах, разыгранных в течение последних двух лотах.

Старый друг лучше новых двух

Ранее перевозчик «Владимирпассажиртранс», как единственный участник торгов, получил в долгосрочное облуживание маршруты 2, 4С, 9C, 14, 55С, а компания «ОКТО» — маршруты 7С, 11С, 25, 56. Точно также на маршруты заступил перевозчик «Ремонтно-техническая станция» (РТС), обслуживающий маршруты № 6С, 12С, 32.

ИП Михайлов — один из старейших перевозчиков Владимира. Он работал еще тогда, когда самым крупным предприятием было «БигАвтоТранс». Вместе они участвовали в первых торгах, организованных в 2018 году.

ИП Михайлов как раз относится к тем небольшим транспортным компаниям, о которых на своей итоговой пресс-конференции говорил глава города Андрей Шохин:

— Опытные перевозчики хорошо справляются с определенным объемом, рассчитывают свои производственные мощности и состояние автопарка. Большего им и не надо.

Маршрут № 1С «Улица Элеваторная — Селецкие сады» существует с 2008 года.

Автобусы совершают всего 16 рейсов в сутки. Протяженность — порядка 16 километров. Пассажиропоток едва дотягивает до 400 пассажиров в сутки. Это социальный маршрут, на котором чаще всего ездят пенсионеры до своих дачных товариществ.

Маршрут № 17 «Юго-Западная — центр — Северная — Завод «Точмаш» — коммерческий, на нем не действуют единые социальные проездные. Обслуживает, в основном, жителей заводского микрорайона по улицам Северная, Почаевская, Усти-на-Лабе. По последним данным из реестра городских маршрутов, 17-ый существует с 2013 года. Протяженность маршрута № 17 — чуть больше 12 километров. Зато в будние дни он выполняет 180 рейсов. Пассажиропоток — порядка 4 тысяч человек.

Интереса не представляет

Был разыгран еще один контракт — на маршруты № 20, 22С, 22. К моменту истечения срока подачи заявок ни от кого не поступило обращений. Управление транспорта приняло решение продлить процедуру подачи заявок еще на 10 дней. Сегодня эти маршруты по временным договорам обслуживает «СитиЛайн».

На портале госзакупок размещены лоты на 33 автобусные маршрута. По 14-ти маршрутам готовы заключить контракты с перевозчиками. Никак не разместят на торгах оставшиеся маршруты № 10С и 24С.

На них сегодня работает самый крупный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Вопросы по маршрутам и процедурам торгов «Призыв» адресовал администрации города в официальном запросе, но пока не получил официального комментария.