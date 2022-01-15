Мамочки с колясками и санками не могут пробраться через завалы на тротуарах 

Владимирские родители бьют тревогу – не пробраться до детских садов в спальных районов. Доброе, Загородный, Юго-запад завалены снегом. Это касается тротуаров и остановок.

Маме надо на работу

— На улице Сперанского на остановках и тротуарах горы снега, сваленного с проезжей части. Санки сейчас выпускают на колесиках. Пока едешь в садик, пробуешь и полозья, и колесики, но все равно приходится буквально тащить санки. Нужны огромные физические усилия, — рассказывает мама двух малышей Анастасия.

Садик может быть в трехстах метрах от дома или в трех остановках. Но путь все равно лежит через дворы и общегородские тротуары, переходы и остановки.

— Приходишь вся сырая на работу. Приходится закладывать больше времени на то, чтобы дойти до садика и доехать до работы. Понятно, аномальный снегопад. Мы видим, что рабочие трудятся. Но ведь и мы не можем дома сидеть и пережидать плохую погоду, — говорит мама двоих детей из Доброго Елена.

Трудно всем

Мамочкам в декрете не легче. Они возят гулять малышей на колясках. По дворам и тротуарам часто даже не найти дорожки, по которой можно проехать.

— С такими препятствиями проще погулять с малышом на балконе, чем бороться с последствиями стихии и плохой уборкой города, — рассуждает молодая мама Мария.

В мэрии поясняют, что в городе имеется больше 150 километров тротуаров. Их расчистку выполняют 10 тракторов. Понятно, что расстояние и число техники не соизмеримы. Плюс дефицит рабочих рук.

Декабрь и январь оказались непривычно снежными. Но в мэрии заверяли, что Центр управления городскими дорогами на все сто готов в уборочной кампании. По факту же оперативно чистят только центральные магистрали и тротуары. А до спальных районов добираются, когда снегопады прекращаются, и установится безоблачная погода.