благоустройство

Лучшим территориям дадут 12 миллионов рублей на благоустройство

Назвали победителей конкурса департамента ЖКХ

Во Владимирской области подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий среди муниципальных образований региона. Его ежегодно проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства.

На этот раз заявки на участие поступили от 19 муниципальных образований. Призовой фонд составил 2,2 миллиона рублей.

Победителей определяли в четырех номинациях.

Кто победил

По результатам оценки проведённого благоустройства в 2021 году призовые места распределены следующим образом:

среди городских округов и городских поселений с численностью населения свыше 18 000 человек:

− 1 место – Ковров с проектом «Бульвар имени Юрия Михайловича Сазыкина», (субсидия в размере 1,935 млн рублей);

− 2 место – Вязники с проектом «Сквер Родителям» (субсидия в размере 1,29 млн рублей);

− 3 место – Киржач с проектом «площадь Ленина» ( субсидия в размере 1,075 млн рублей);

среди городских поселений с численностью населения от 10 000 человек до 18 000 человек:

− 1 место – Карабаново с проектом «Парк на ул. Мира» (субсидия в размере 1,665 млн рублей);

− 2 место – Юрьев-Польский с проектом «Загородный парк» (субсидия в размере 1,11 млн рублей);

− 3 место – Камешково с проектом «Площадь имени Ленина» (субсидия в размере 925 тыс. рублей);

среди городских поселений с численностью населения до 10 000 человек:

− 1 место – посёлок Красная Горбатка с проектом «Рукопожатие» (субсидия в размере 1,08 млн рублей);

− 2 место – Костерёво с проектом «Парк на ул. Писцова» (субсидия в размере 720 тысяч рублей);

− 3 место – Курлово с проектом «Памятник погибшим воинам» (субсидия в размере 600 тысяч рублей);

среди сельских поселений:

− 1 место – МО Небыловское Юрьев-Польского района с проектом «Центральная площадь села Шихобалово» (субсидия в размере 818,6 тысяч рублей);

− 2 место – МО Толпуховское Собинского района с проектом «Зона отдыха в деревне Толпухово» (субсидия в размере 545,7 тысяч рублей);

− 3 место – МО Кипреевское Киржачского района с проектом «Детская площадка в д. Желдыбино» (субсидия в размере 454,7 тысяч рублей).

При выборе победителей и призёров особое внимание обращалось на привлечение внебюджетных средств для реализации проектов, — поясняют в пресс-службе администрации Владимирской области.

Хорошее подспорье

На полученные деньги муниципальные образования продолжат  благоустраивать свои общественные территории в текущем году. Для многих населённых пунктов субсидии выступают хорошим финансовым подспорьем. Так, например, в прошлом году с использованием призовых средств была создана смотровая площадка на Трудовой горе в Вязниках, сделана новая детская игровая площадка в селе Раздолье Кольчугинского района, а в селе Зиновьево Кольчугинского района – установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

 

Фото пресс-службы областной администрации 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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