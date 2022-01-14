Лучшим территориям дадут 12 миллионов рублей на благоустройство

Во Владимирской области подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий среди муниципальных образований региона. Его ежегодно проводит департамент жилищно-коммунального хозяйства.

На этот раз заявки на участие поступили от 19 муниципальных образований. Призовой фонд составил 2,2 миллиона рублей.

Победителей определяли в четырех номинациях.

Кто победил

По результатам оценки проведённого благоустройства в 2021 году призовые места распределены следующим образом:

среди городских округов и городских поселений с численностью населения свыше 18 000 человек:

− 1 место – Ковров с проектом «Бульвар имени Юрия Михайловича Сазыкина», (субсидия в размере 1,935 млн рублей);

− 2 место – Вязники с проектом «Сквер Родителям» (субсидия в размере 1,29 млн рублей);

− 3 место – Киржач с проектом «площадь Ленина» ( субсидия в размере 1,075 млн рублей);

среди городских поселений с численностью населения от 10 000 человек до 18 000 человек:

− 1 место – Карабаново с проектом «Парк на ул. Мира» (субсидия в размере 1,665 млн рублей);

− 2 место – Юрьев-Польский с проектом «Загородный парк» (субсидия в размере 1,11 млн рублей);

− 3 место – Камешково с проектом «Площадь имени Ленина» (субсидия в размере 925 тыс. рублей);

среди городских поселений с численностью населения до 10 000 человек:

− 1 место – посёлок Красная Горбатка с проектом «Рукопожатие» (субсидия в размере 1,08 млн рублей);

− 2 место – Костерёво с проектом «Парк на ул. Писцова» (субсидия в размере 720 тысяч рублей);

− 3 место – Курлово с проектом «Памятник погибшим воинам» (субсидия в размере 600 тысяч рублей);

среди сельских поселений:

− 1 место – МО Небыловское Юрьев-Польского района с проектом «Центральная площадь села Шихобалово» (субсидия в размере 818,6 тысяч рублей);

− 2 место – МО Толпуховское Собинского района с проектом «Зона отдыха в деревне Толпухово» (субсидия в размере 545,7 тысяч рублей);

− 3 место – МО Кипреевское Киржачского района с проектом «Детская площадка в д. Желдыбино» (субсидия в размере 454,7 тысяч рублей).

— При выборе победителей и призёров особое внимание обращалось на привлечение внебюджетных средств для реализации проектов, — поясняют в пресс-службе администрации Владимирской области.

Хорошее подспорье

На полученные деньги муниципальные образования продолжат благоустраивать свои общественные территории в текущем году. Для многих населённых пунктов субсидии выступают хорошим финансовым подспорьем. Так, например, в прошлом году с использованием призовых средств была создана смотровая площадка на Трудовой горе в Вязниках, сделана новая детская игровая площадка в селе Раздолье Кольчугинского района, а в селе Зиновьево Кольчугинского района – установлен обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.