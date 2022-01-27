Краснокнижный колокольчик препятствует благоустройству парка у ДДюТ

В заброшенных садах у Дворца детского юношеского творчества (ДДюТ) во Владимире обнаружили колокольчик широколистный. Это растение занесено в Красную книгу Владимирской области. Готовый проект благоустройства парка не примут, пока растение не пересадят в безопасное место.

Задержка с колокольчиком

Такое в практике администрации города случилось впервые. Зам. главы областного центра Сергей Сысуев даже назвал это событие форс-мажорным. Бывали плохие подрядчики при разработке проектов ремонтов и благоустройства городских объектов, случалась нехватка денег, но ни растительный, ни животный мир не вмешивался в городские дела.

— Мы прежде никогда не разрабатывали отдельный документ по сохранению краснокнижного растения. И мы бы не успели это сделать в короткие сроки. Когда проект не получил положительного заключения экспертизы, до конца года уже оставалось немного. Поэтому нам сейчас нужно вернуть 5,3 миллиона рублей в областной бюджет, — развел руками Сергей Сысуев. — Сейчас специалисты в ВлГУ разработаывают технологию сохранения растений. Решено перенести колокольчик в соседний сквер на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Это будет сделано в этом году. После чего будет утвержден проект благоустройства парка.

Площадь парка у ДДюТ — 28,6 гектара.

Обычно проекты благоустройства общественных пространств муниципалитеты делают на свои деньги. Но заброшенные сады или парк у ДДюТ — не простая территория. Много раз и городские, и областные власти обсуждали, как ее благоустроить. Были проекты, эскизы…

В 2021 году область выделила субсидию городу на разработку проекта благоустройства парка. Контракт на сумму 5,3 миллиона рублей выиграла компания «Рарок». К ее финальной работе у мэрии претензий нет. Надо только ее скорректировать с учетом пересадки колокольчика и оплатить работу. Деньги из области обещали вернуть в первом квартале нынешнего года.

Что там в проекте

Проектную документацию надлежало разработать в строгом соответствии с эскизами, одобренными жителями города. Напомним, было это еще в 2020 году. Большую работу проделала столичная компания «Реформа». До сих пор есть макет благоустройства парка, стоит в холле ДДюТ.

— По итогам общественного обсуждения жителями города в архитектурно-планировочной концепции благоустройства городского парка предусмотрены набережная на прудах, смотровые и детские площадки, спортивные площадки, в том числе мини-стадион, скейт-парк, для паркура, сритбола, настольного тенниса, памп-треки, воркаут, а также площадка для выгула собак, амфитеатр, эко-парки, хозяйственные площадки, — перечисляли в конкурсной документации.

720 миллионов рублей — предварительная стоимость благоустройства парка.

Мэрия выставила еще одно требование — проработать варианты размещения административных зданий, павильонов, кафе, туалетов. Эта тема вызвала в 2020 году волну негодования со стороны экоактивистов. По их мнению, «зеленую зону» не нужно портить зданием, пусть даже в нем будут выставочные залы и туалеты.

Как бы то ни было, но до реальных действий с «краснокнижными» находками нескоро доберутся. Тем более что и стоимость благоустройства шокировала городские власти. Они уже готовы добровольно передать объект области, хотя прежде за него не на шутку сражались с «Белым домом». Этот парк пока не учтен ни в одном бюджете на 2022-2024 годы.