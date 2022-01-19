Котенок Гав и Фрекен Бок украсят скверы Коврова

В Коврове в этом году проведут первые этапы благоустройства сразу двух скверов: по улице Комсомольской и сквера у ДК «Родина». Контракты по ним уже разыграны на портале госзакупок.

Фонтан и скамейки

Администрация города Коврова оценила работы по благоустройству сквера по улице Комсомольской в 24,6 миллиона рублей. На торги заявились два участника. Оба снизили стоимость контракта до 20 миллионов рублей. Но победила компания «Агуна», подавшая заявку первой.

— В рамках благоустройства будут выполнены следующие виды работ: организация пешеходных связей, зон отдыха для взрослых и детей, выделение литературного уголка писателя Ю.Н. Синицина. Центральной композицией будет реконструируемый фонтан, по периметру которого будут установлены парковые скамьи с урнами, — сообщают авторы проекта на сайте «Городская среда 33».

Благоустройство сквера планируется в три этапа.

В конкурсной документации поясняется, что на детской площадке поставят качели «Колесо», лазательные сети, пружина с гнездом, вертушка, фигуры из резиновой крошки, а также скульптуры «Фрекен Бок» и «Котенок Гав». Таких игровых элементов нет и в областном центре.

Художник, мальчик и патефон

Стоимость первой очереди благоустройства культурного сквера у ДК «Родина» куда скромнее — 8,5 миллионов рублей. Контракт выиграл ИП Кириллов.

— Предполагается разбить сеть пешеходных дорожек, организовать парковки, установить тематические арт-объекты, скамейки в виде музыкальных инструментов, устроить цветочные клумбы, произвести озеленение (высадка новых саженцев, живой изгороди), реконструировать фонтан, установить колонны Wi-Fi с USB–входами для подзарядки мобильных устройств. Работы планируется осуществить в два этапа, — сообщают авторы проекта на портале «Городская среда 33».

В конкурсной документации в качестве арт-объектов упоминаются фигуры мальчика с книгами и художника. Но на портале «Городская среда 33» еще значился арт-объект «мужчина и патефон». Похоже, его перенесли на второй этап. Здесь поставят очень интересные объекты из дерева: оригинальной формы лавочки, а также арки и качели с навесом.

В сквере высадят ивы, липы, ели.

В этом году на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий во Владимирской области потратят около 650 миллионов рублей. Сказать точную цифру объектов пока сложно, поскольку чем выше экономия на торгах, тем больше будет список. В прошлом году привели в порядок и преобразили 150 дворов и 56 парков и скверов.