Кот ученый поселился в парке «Добросельский»

В парке «Добросельский» города Владимира появился новый арт-объект. Это скульптура «Кот ученый», созданная мастером-кузнецом Андреем Фоминым по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина.

Подари городу

Арт-объект установили в парке на излете прошлого года, однако торжественно презентовали горожанам в новогодние праздники.

Скульптура появилась в рамках проекта «Подари Городу».

Как отметил руководитель проекта Максим Дергачев, подарок городу уже получил множество добрых откликов посетителей «Добросельского».

Работа кольчугинского мастера Андрея Фомина и его команды — первая, которая была реализована в рамках проекта. Помогли это сделать ООО «КСК — Групп» и ООО «Великан».

Справка. Цель нового проекта «Подари городу» — собрать вместе творческих горожан, которые могут предложить интересные идеи — как необычно украсить городские общественные пространства, и благотворителей, готовых поучаствовать в реализации этих планов.

«Пушкинский уголок»

Присоединиться к проекту могут все желающие. Для этого нужно написать о своих идеях на страницах «Подари городу» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Первые отклики уже есть. В их числе идея создать в «Добросельском» целый «Пушкинский уголок» из персонажей сказок великого русского автора.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в парке «Добросельский» открылась долгожданная зона для дрессировки собак.