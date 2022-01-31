Коронавирусом за сутки заболели 774 жителя Владимирской области

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти во Владимирской области. За минувшие сутки установлен очередной максимум с начала пандемии — 774 случая, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Для сравнения, днём ранее было 650 заболевших.

Статистика по районам

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Муромском районе — 148. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Александровский районы. Там 129 и 106 случаев соответственно. 92 человека заболели во Владимире, 73 — в Кольчугинском районе, 56 — в Селивановском, 51 — в Юрьев-Польском, 39 — в Камешковском, 31 — в Ковровском, 22 — в Петушинском. 16 положительных тестов получили жители Вязниковского района, 6 — Радужного, 5 — Судогодского района.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 89 828 человек

Выздоровели за минувшие сутки 372 пациента. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3094 человека.

Для лечения больных ковидом, по данным на 30 января, в медорганизациях региона открыты 1796 коек. 63,8 % их заняты. Свободны 650 коек.

Режим работы «красных зон»

Департамент здравоохранения Владимирской области опубликовал информацию о режиме работы «красных зон» поликлиник региона. Там же можно найти их адреса и номера колл-центров.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в поликлиниках области расширяются так называемые «красные зоны». Они принимают основной поток заболевших. Там можно пройти экспресс-тестирование на коронавирус, ПЦР-тестирование, осмотр врача (фельдшера), а затем при наличии медицинских показаний получить лекарства.

В регионе также работает круглосуточном режиме работает единый номер «122», куда можно обратиться со всеми вопросами по получению медицинской помощи.