Коронавирусом за сутки во Владимирской области заболели 243 человека

За минувшие сутки во Владимирской области зафиксировали 243 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Это больше, чем было накануне, когда положительные тесты получили 219 человек.

Лидеры по заболеваемости

Больше всего заболевших во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 64 раза. На втором месте по числу заболевших Ковровский район — 30 случаев. Далее следует Муромский район, там 29 инфицированных.

21 случай зарегистрировали в Гусь-Хрустальном районе, 20 — в Александровском районе, 18 – в Юрьев-Польском, 16 – в Вязниковском, 13 — в Кольчугинском.

7 положительных тестов получили в Петушинском районе, 6 – в Собинском, по 4 – в Киржачском и Гороховецком, 3 – в Меленковском, по 2 – в Суздальском, Селивановском и Камешковском. Единичные случаи заболеваемости зафиксировали в Судогодском районе и Радужном.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 84 534 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 327 пациентов. Официально подтвердили 6 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончались 3018 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 17 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 62,9 % их заняты. Свободны 520 коек.

Ресурс здоровья

На сайте регионального департамента здравоохранения заработал информационный ресурс центра общественного здоровья. Там можно ознакомиться с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции во Владимирской области, с памятками по теме вакцинации, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения как защитить себя от коронавируса во время поездки и с другой актуальной информацией по теме вакцинопрофилактики.

Информационный ресурс также содержит памятку о том, как получить QR-код или документы, подтверждающие проведение профилактических прививок от COVID-19, либо наличие противопоказаний к ним.