Коронавирусом за сутки во Владимирской области заболели 138 человек

138 жителей Владимирской области заболели коронавирусом за минувшие сутки, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть меньше, чем было накануне, когда положительные тесты получили 145 человек.

Статистика по районам

Больше всего заболевших коронавирусом — во Владимире. За сутки ковид в областном центре диагностировали 34 раза. На втором месте по числу заболевших Муромский район — 17 случаев. Далее следует Ковровский район — 15 инфицированных.

13 случаев зарегистрировали в Александровском районе, 9 — в Гусь-Хрустальном, по 8 — в Киржачском и Вязниковском районах.

7 человек заболели в Суздальском районе, 6 — в Гороховецком, 5 — в Петушках, 4 – в Меленковском районе. 3 случая ковида в Кольчугинском районе, по 2 — в Юрьев-Польском, Камешковском, Селивановском и Радужном. Единичный случай заболевания зарегистрирован в Судогодском районе.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали у 83 514 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 314 пациентов. Официально подтвердили 5 летальных исходов. Всего же с начала пандемии скончался 2 986 жителей региона.

Для лечения больных ковидом, по данным на 13 января, в медорганизациях региона открыты 1402 койки. 60 % их заняты. Свободна 561 койка.

Затишье перед бурей

Эпидситуация во Владимирской области в ближайшее время может резко ухудшиться. В России всё больше распространяется штамм «омикрон». По данным регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент новый штамм вируса в нашей области не выявлен, однако зафиксирован в соседних регионах.

Текущую эпидситуацию во Владимирской области врио вице-губернатора Константин Баранов назвал затишьем перед бурей и призвал жителей не упускать возможность привиться от коронавируса.

Вспышка заболеваемости может произойти в течение ближайших двух недель

— По прогнозам ученых, ведущих специалистов, мы ожидаем подъем заболеваемости. Он будет вызван, скорее всего, новым штаммом вируса –«омикроном» . Он намного заразнее, чем предыдущий «дельта». Ориентировочно в 75-80 раз. Этот штамм поражает в 2,5 раза больше детей, — подчеркнул на брифинге Константин Баранов.