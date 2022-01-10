Коронавирус обнаружили у 139 жителей Владимирской области

Во Владимирской области за минувшие сутки зафиксировали 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Это чуть больше, чем накануне, когда положительные тесты получили 135 человек.

Владимир лидирует

Областной центр продолжает оставаться в лидерах по числу инфицированных. За сутки ковид во Владимире диагностировали 41 раз. На втором месте по числу заболевших Муромский район — 25 случаев. Далее следует Ковровский район, там 22 заболевших.

По 10 случаев зарегистрировали в Александровском и Кольчугинском районах, 9 — в Гусь-Хрустальном, по 5 — в Киржачском, Суздальском и Камешковском. 4 человека заболели в Юрьев-Польском, 2 — в Меленковском и 1 – в Судогодском.

С начала пандемии в регионе ковид диагностировали уже у 83 090 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 412 пациентов. Официально подтвердили 4 летальных исхода. Всего же с начала пандемии скончались 2 968 жителей региона. Для лечения больных коронавирусом, по данным на 10 января, в медицинских организациях региона действуют 1544 койки. 56,2 % коечного фонда занято. Свободны 676 коек.

Новая волна?

Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом во Владимирской области в целом продолжает снижаться, расслабляться пока рано. В Роспотребнадзоре подчеркивают: после новогодних праздников эпидситуация может ухудшиться. В России всё больше распространяется штамм «Омикрон».

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн предрек рекордную заболеваемость COVID-19 в России из-за нового штамма. По словам специалиста, из-за омикрона количество выявленных случаев ковида может превысить 100 тысяч ежесуточно.