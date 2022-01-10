Комиссия Владимирского УФАС России признала ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» нарушившим ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции

По результатам рассмотрения возбужденного дела Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу о наличии в действиях ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» признаков нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Нарушение выразилось в предоставлении преимущества конкретному хозяйствующему субъекту, путем последовательных действий установления заказчиком в аукционной документации электронного аукциона № «…» заранее не выполнимого условия о выполнении работ по текущему ремонту кардиологического отделения ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» в срок с 15.11.2019 по 10.12.2019, допущении выполнения работ в отсутствие со стороны исполнителя «…» обеспечения исполнения контракта, заключении соглашения на выполнение дополнительных работ за пределами срока действия договора, что привело или могло привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

«Владимирское УФАС России»