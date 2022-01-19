Комиссией Владимирского УФАС России рассмотрено дело о нарушении управлением транспорта и связи администрации города Владимира антимонопольного законодательства

 Комиссия   Владимирского УФАС России  признала  факт нарушения  управлением  транспорта  и   связи  администрации   г.Владимира  части 1 статьи 15 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,   выразившееся   в  бездействии   по организации  конкурентных процедур на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам   автомобильным  транспортом  по маршрутам    №№11С, 25, 27, что привело или могло привести к ограничению, недопущению, устранению конкуренции на рынке  оказания услуг  пассажирских перевозок на территории муниципального образования город Владимир.

«Владимирское УФАС России»