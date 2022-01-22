Киржач примет музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Киржач станет одной из площадок для проведения второго международного музыкального фестиваля в память о военном дирижере Валерии Халилове. Концерт «С любовью к России» (6+) состоится в местном районном Доме культуры в воскресенье, 23 января. Начало в 15 часов.

Участие в концерте примут Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Маркина, Владимирский камерный хор под управлением Дмитрия Фёдорова и солистки Центра классической музыки Татьяна Прокушкина и Виолетта Стрельцова.

В программе − известные сочинения Валерия Халилова: «Не забывайте матерей», «Навсегда − великая страна», «Вечный огонь», «Армия и флот», «И удача придёт».

Уникальный проект

Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова – уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям, коллегам, соратникам трагически погибшего дирижёра.

Фестиваль проходит с 16 по 30 января.

География фестиваля широка. В этом году он охватывает около 50 городов в России, Белоруссии и Японии.

Последний полет

Жизнь Валерия Халилова и ещё 91 человека, в том числе 64 артистов ансамбля имени Александрова, оборвала авиационная катастрофа самолёта Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года.

Валерий Халилов вошел в историю как человек, показавший и открывший всему миру важность и значимость духовой музыки. Он стал инициатором и идейным вдохновителем военно-музыкального фестивального движения в нашей стране.

По завещанию маэстро он похоронен в Киржачском районе − на малой родине музыканта по материнской линии. Рядом с деревней Новинки прошли его детские годы.