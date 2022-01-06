Киржач получил коллекцию живописи стоимостью 300 миллионов рублей

Коллекцию шедевров живописи, стоимость которых оценивается в 300 миллионов рублей, получила в дар создаваемая в Киржаче Галерея искусств им. С.М. Прокудина-Горского. Об этом ТАСС сообщил владелец галереи, почетный гражданин Киржача и Киржачского района, меценат Евгений Федоров.

20 уникальных полотен

Для экспонирования в провинциальном музее владелица коллекции завещала более 20 работ. Это оригиналы картин XVII-XIX веков. Среди них работы известных авторов, в том числе Александра Иванова, автора полотна «Явление Христа народу» из коллекции Третьяковской галереи, а также французского мастера первой половины XVII века Эсташа Лесюэра, чьи произведения хранятся, в том числе, в Эрмитаже и Лувре. В Киржач их передали через представителей московской Галереи на Чистых прудах.

— После новогодних каникул все работы будут направлены для изучения во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря. Но уже сейчас, по предварительному заключению экспертов, стоимость коллекции шедевров живописи оценивается не менее, чем в 300 млн рублей, — рассказал Евгений Федоров.

Галерею искусств имени Прокудина-Горского планируют открыть весной 2022 года.

Как пояснили ТАСС в администрации Киржачского района, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении помещения под будущую галерею. Ее планируют разместить в здании, имеющем статус объекта культурного наследия в центре города, где расположена пожарная часть. Для переезда спасателей власти готовы предоставить другое здание, соответствующее необходимым требованиям.

Оценили в столице

В последние годы Киржач и его окрестности становятся все более популярными у туристов, а у местных жителей появляется все больше предметов для гордости. Уже были открыты музеи меди и латуни, киржачского наличника, ледниковых камней. В июле в Киржаче состоялось открытие музея иконописи и реставрации, который посетили представители Галереи на Чистых прудах.

— Увидев наш музей, столичные галеристы передали в экспозицию крупное собрание металлопластики, которое их владелец завещал сделать достоянием общественности. Узнав о том, что в Киржаче создается галерея искусств, они инициировали передачу нам коллекции картин, в дальнейшем планируется также передать собрание работ владимирских художников, — отметил Евгений Федоров.