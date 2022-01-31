Как изменится законодательство с февраля 2022 года

В феврале вступит в силу несколько нормативных актов, увеличивающих размер социальных выплат, в частности, пособия на детей и маткапитала. Кроме того, вступают в силу новации, касающиеся действий при коронавирусе. Важное изменение для молодёжи — расширено действие «Пушкинской карты».

Индексация пособий и маткапитала

С сегодняшнего дня повысилось пособие на детей — на 8,4%. При рождении ребенка теперь можно получить 20 473 рублей, а минимальное пособие по уходу до полутора лет составило 7678 рублей в месяц.

На столько же – 8,4% — проиндексирован материнский капитал. Выплата на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей и 693,1 тысячи рублей — на второго, если семья не получала денег после рождения первого. Если выплата ранее была получена, за второго ребенка полагается 168,6 тысячи рублей.

Основание: Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Индексация ЕДВ

С 1 февраля проиндексировали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Это социальное пособие, которое доплачивается к пенсии всем федеральным льготникам. Её получают более 60 льготных категорий граждан. Основные из них:

— инвалиды всех групп;

— ветераны боевых действий;

— граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

— Герои Советского Союза и России;

— Герои Социалистического труда и другие особые категории населения.

Выплаты проиндексируют на 8,4%, но сколько это будет в рублях, сказать сложно: для всех категорий ЕДВ рассчитывается по-разному.

Отдельно стоит выделить тех, кто получает ЕДВ по инвалидности, — это самая распространённая категория. С 1 февраля 2022 года для них выплаты повысят следующим образом:

— инвалиды I группы — с 4087,36 руб. до 4430,70 руб.;

— инвалиды II группы, дети-инвалиды — с 2919,02 руб. до 3164,22 руб.;

— инвалиды III группы — с 2336,70 руб. до 2532,98 руб.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году»

Сокращение карантина

Срок карантина после контакта с заболевшими COVID-19 сократили с 14 до 7 дней. Ограничения действуют только для тех, кто получил постановление Роспотребнадзора. В этом случае можно получить больничный, даже если нет признаков инфекции. Если есть прививка или сертификат переболевшего, нет необходимости соблюдать карантин.

Основание: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2022 № 2

Противопоказания к вакцинации

28 января вступил в силу приказ Минздрава о противопоказаниях к проведению прививок против COVID-19. Бессрочный медотвод можно получить при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе.

Противопоказания с ограничением срока:

На период болезни и 2-4 неделипосле выздоровления или ремиссии: острые инфекционные заболевания средней и тяжелой степени, неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней. До нормализации температуры тела: ОРВИ легкой степени, острые кишечные инфекции.

Для некоторых вакцин в числе противопоказаний есть злокачественные новообразования, беременность и грудное вскармливание, возраст до 18 и старше 60 лет.

Основание: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.01.2022 № 8н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции СОVID-19»

В кино по Пушкинской карте

С 1 февраля ею можно будет оплачивать билеты в кино. Лимит расходов на кинопоказы — 2000 рублей, общий баланс карты на 2022 год — 5000 рублей. По Пушкинской карте можно купить билеты только на показ лент, созданных при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино или региональных органов власти.

Владелец карты может купить билет только на свое имя. При проверке контролер может попросить паспорт для подтверждения личности.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 года №2509

Защита денег от списания

С 1 февраля должнику предоставили должникам право подать приставам заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума (во Владимирской области — 12 274 рубля). При наличии иждивенцев можно попросить суд защитить от взыскания более значительную сумму.

Ограничение не касается исполнительных листов на взыскание алиментов, возмещение вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещение ущерба от преступления. Если с заявлением все в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить минимальных доход. Это должны учитывать работодатели при удержании денег из зарплаты.

Основание: Федеральный закон от 29.06.2021 № 234-ФЗ

В Таиланд – без карантина

С 1 февраля в Таиланде иностранным туристам, которые прошли полную вакцинацию, не нужно будет сидеть на карантине. Эта мера касается и россиян. При этом, по словам руководителя отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, путешественники должны будут сдать два теста на коронавирус: первый – после прилета в страну, второй потребуется на пятый день пребывания там.

«Платон» обойдется дороже

С 1 февраля в России изменятся тарифы в системе «Платон», собирающей деньги с большегрузов в счет вреда, который они причиняют федеральным дорогам. Проезд для грузовика массой более 12 тонн будет стоить 2,54 рубля за километр вместо 2,34 рубля, как было ранее.

Тариф скорректировали на основе инфляции за предыдущий год. По официальным данным, в системе «Платон» зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой свыше 12 тонн.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2019 г. № 843