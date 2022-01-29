К новой посевной закупили 316 единиц сельскохозяйственной техники   

К грядущей посевной сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства Владимирской области существенно обновили автопарк. В лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц.

Крупная субсидия

Под конец года область получила субсидию, благодаря которой стало возможно приобретение в лизинг большого перечня техники. Приобретено 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму — почти полтора миллиарда рублей.

— Основные поставки (почти половина) были осуществлены через областную лизинговую компанию АО «Владгролизинг». Для обеспечения спроса селян на технику в этом году запланирована докапитализация компании на сумму 330 миллионов рублей! Техника поставляется на срок до 8 лет со среднегодовым удорожанием 2,76 — 3, 5%, — рассказал директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Половина имеющейся сельхозтехники эксплуатируется больше 10 лет.

В администрации области считают, что приоритетом развития сельского хозяйства является техническая и технологическая модернизация отрасли. Увеличение инвестиционной составляющей отрасли будет осуществляться путем предоставления субсидий на приобретение энергонасыщенной сельскохозяйственной техники, а также развития лизинговых операций в сельском хозяйстве.

Поддержка АПК

В этом году взнос в уставный капитал АО «Владагролизинг» составит 330 миллионов рублей, а сумма платежей за приобретенную технику — 80 миллионов рублей. По информации Константина Демидова, ближе к концу года область может получить еще одну субсидию на покупку еще сельскохозяйственной техники.

На недавней прямой линии врио губернатора Александр Авдеев заявил, что регион должен и может увеличить сельскохозяйственное производство в два раза, потому что пока по объемам на душу населения мы находимся в конце списка Центрального федерального округа.

Департамент сельского хозяйства подписал 11 соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ по финансированию государственных программ в 2022 году.

Общий объём субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поддержку АПК составит 657 миллионов рублей. Средства направят на компенсацию затрат на подготовку к весенне-полевым работам, на приобретение кормов, техники, на модернизацию сельхоз объектов.