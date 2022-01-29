На дне поля представили новейшую технику

К новой посевной закупили 316 единиц сельскохозяйственной техники   

Износ сельхозпарка снижается 

К грядущей посевной сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства Владимирской области существенно обновили автопарк. В лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц.

Крупная субсидия

Под конец года область получила субсидию, благодаря которой стало возможно приобретение в лизинг большого перечня техники. Приобретено 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму — почти полтора миллиарда рублей.

Фото департамента сельского хозяйства

Фото департамента сельского хозяйства

— Основные поставки (почти половина) были осуществлены через областную лизинговую компанию АО «Владгролизинг». Для обеспечения спроса селян на технику в этом году запланирована докапитализация компании на сумму 330 миллионов рублей! Техника поставляется на срок до 8 лет со среднегодовым удорожанием 2,76 — 3, 5%, — рассказал директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов.

Половина имеющейся сельхозтехники эксплуатируется больше 10 лет.

В администрации области считают, что приоритетом развития сельского хозяйства является техническая и технологическая модернизация отрасли. Увеличение инвестиционной составляющей отрасли будет осуществляться путем предоставления субсидий на приобретение энергонасыщенной сельскохозяйственной техники, а также развития лизинговых операций в сельском хозяйстве.

Поддержка АПК

В этом году взнос в уставный капитал АО «Владагролизинг» составит 330 миллионов рублей, а сумма платежей за приобретенную технику — 80 миллионов рублей. По информации Константина Демидова, ближе к концу года область может получить еще одну субсидию на покупку еще сельскохозяйственной техники.

Ярмарка техники пришлась по душе малышам

Ярмарка техники пришлась по душе малышам

На недавней прямой линии врио губернатора Александр Авдеев заявил, что регион должен и может увеличить сельскохозяйственное производство в два раза, потому что пока по объемам на душу населения мы находимся в конце списка Центрального федерального округа.

Департамент сельского хозяйства подписал 11 соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ по финансированию государственных программ в 2022 году.

Общий объём субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поддержку АПК составит 657 миллионов рублей. Средства направят на компенсацию затрат на подготовку к весенне-полевым работам, на приобретение кормов, техники, на модернизацию сельхоз объектов.

Фото Призыва

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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