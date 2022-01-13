Иван Якимушкин станет участником Олимпийских игр в Пекине

Лыжник из Мурома Иван Якимушкин примет участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав национальной команды страны, сообщил департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

Лучшие из лучших

В состав российской сборной вошли 16 лучших лыжников страны: Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Россию на Олимпиаде представят восемь лыжников и восемь лыжниц.

Иван Якимушкин родился и начинал спортивную карьеру в Муроме. Его первым тренером была Кабанова Галина Александровна. Иван — серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете. Трёхкратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. Двукратный победитель первенства мира по лыжным гонкам среди юниоров. Мастер спорта России по лыжным гонкам.

В текущем сезоне спортсмен занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира. По результатам многодневки Tour de Ski он также показал шестой результат.

Шанс для конькобежки

Есть шанс попасть на зимнюю Олимпиаду еще у одной владимирской спортсменки — конькобежки Елены Ераниной. Она тоже муромлянка. Сейчас спортсменка ждет решения и оглашения состава сборной от федерации конькобежного спорта. Информация должна появиться уже во второй половине января.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Соревнования по лыжным гонкам начнутся 5 февраля с женского скиатлона. Всего среди лыжников будет разыграно 12 комплектов наград: по 6 у мужчин, и у женщин.