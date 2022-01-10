ИП «В…» не попал в реестр недобросовестных поставщиков

Во Владимирское УФАС России поступило обращение МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» о включении информации в отношении ИП «В…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в связи с тем, что подрядчик заключивший договор заказчиком к работам по текущему ремонту крыши торгового центра не приступил и работы не выполнил.

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган пришел к выводу о том, что заказчик нарушил порядок расторжения контракта, предусмотренный статьей 95 Закона о контрактной системе в сфере закупок, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же не уведомил надлежащим образом о своем решении заказчика.

С учетом изложенного, Комиссия решила отказать в удовлетворении обращения МКУ «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области» о включении информации в отношении ИП «В…» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

«Владимирское УФАС России»