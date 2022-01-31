Идею молодежного центра в «Звездном доме» отложили на год

Муниципальные площади «Звездного дома» в Центральном парке Владимира пустовать не будут. Сначала там планировали открыть планетарий, потом — детское досуговое учреждения вроде «Кванториума», наконец, молодежный центр. Его собирались ввести в строй в 2022-м. Теперь говорят – в 2023-м. Задержку объяснили тем, что не нашлось подрядчика, готового реализовать проект.

Центр на Суздальской

Молодежный центр «Сфера» рассчитывали создать за два года – прошлый и нынешний. Стоимость работ оценили в 69,1 миллиона рублей. В прошлом году выделили 35 миллионов.

— Разыграли контракт по капремонту помещений. Работы должен был выполнять подрядчик «Интехстрой». По факту было выполнено менее 10% работ. Приняли решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Направили заявку в УФАС о включении подрядной организации в реестр недобросовестных. В этом году контракт разыграем еще раз, — пояснила и.о. начальника управления молодежной политики и физкультуры Елена Корнева.

Новый молодежный центр откроют на улице Суздальской, 11.

Контракту потребовалась корректировка. Проектно-сметную документацию выполнили в ценах текущего года. Стоимость проекта выросла до 78,7 миллионов рублей.

— С учетом фактических произведенных расходов в 2021 году, в текущем для реализации молодежного пространства «Сфера» необходимы дополнительные средства в объеме 42,7 миллиона рублей, — уточнила Елена Корнева.

Деньги выделили на январском заседании владимирского горсовета.

Что сделают

Помещения так и не открытого планетария на Суздальской, 11 пустовали больше десяти лет. Новая идея для заросших пылью площадей — молодежный центр со звездным небом и лазерными установками, похожий на музей оптики в Санкт-Петербурге.

Список работ указан в конкурсной документации:

— демонтажные работы;

— архитектурные решения;

— отопление и вентиляция;

— внутренний водопровод, канализация;

— электрооборудование и освещение;

— сети связи, телефонизация, интернет;

— автоматическая система охранной сигнализации;

— видеонаблюдение.