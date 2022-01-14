И.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Коврова привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении,  возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика —  и.о. начальника управления муниципального заказа администрации города Коврова по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2  статьи 7.30  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхи постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3  000  (три тысячи)  рублей  в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»