Хвост автомобилей вырос на трассе из Юрьевца на Московское шоссе

Первый рабочий день после новогодних праздников начался для жителей Юрьевца и Энергетика с огромного затора на федеральной трассе. Корректировки режима работы светофоров у УГИБДД и «Ленты», начавшиеся еще в декабре, только ухудшили дорожную обстановку, считают автомобилисты.

— Это какой-то кошмар. Мало того, что прошел снегопад, и скорость потока движения и без того упала, да еще и фазами светофора намудрили. Пробка растянулась от Юрьевца до перекрестка с Верхней Дубровой, — рассказал «Призыву» житель Юрьевца Александр. — Дорожники добавили стрелку на светофоре при повороте с Ефремовского рынка. За счет этого сократилось время пропуска потока на федеральной трассе. Стрелка горит секунд 15 и ею практически никто не пользуются. Просто так машины стоят.

Фаза не та

Дорожная ситуация на федеральной трассе М-7 «Волга» предельно обострилась накануне зимних праздников. В пробках стояли по 30-40 минут. Люди жаловались в ГИБДД, администрацию города. Опубликовали десятки гневных постов в социальных сетях.

Все заметили, что светофоры на перекрестках у гипермаркетов «Лента» и «Метро», а также рядом с управлением ГИБДД стали работать иначе. В прямом направлении в сторону «Пекинки» фаза очень короткая.

— Изменения вносились по предложению ГИБДД. Там предложили ввести по три секунды паузы между всеми фазами светофоров, чтобы машины не выскакивали на перекресток и не попадали в ДТП. В новогодние праздники вносились корректировки. Сейчас такая пауза действует только для выезда от ГИБДД, — сообщили в Упрдоре «Москва — Нижний Новгород».

Безопасность снижает скорость

Схему движения на «Пекинке» и на участке трассы от Юрьевца до Московского шоссе меняли многократно. Ставили светофоры, добавляли стрелки, убирали наземные переходы, строили надземные конструкции для пешеходов, смонтировали барьерные ограждения, разделив встречные потоки и исключив левые повороты. Все делали ради повышения безопасности дорожного движения. И последние корректировки были для того же. Но это существенно отразилось на скорости потока.

И это важно не только для жителей присоединенных территорий Владимира, чьи жители опаздывают на работу и в школу, но и для транзитного транспорта. Ведь федеральная трасса М-7служит объездом города для множества большегрузов, направляющихся в сторону Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода.

В социальных сетях активно обсуждают причины заторов.

Многие владимирцы предлагают расширить проезжую часть, построить развязки и северный обход, обещанный еще несколько лет назад. Но это все отдаленная перспектива. Пока расчеты дорожников по усовершенствованию схемы движения на этом участке не дают хороших прогнозов.