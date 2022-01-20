александр горбачев

Горбачев может стать новым тренером владимирского ФК «Торпедо»

Контракт пока не подписан

Владимирскую футбольную команду «Торпедо» может возглавить тренер из Брянска Александр Горбачев. Его уже представили коллективу, это сделал директор клуба Александр Акимов в ходе первой после отпуска встречи. Но контракт с будущим наставником команды пока не подписан. Его кандидатуру еще должны утвердить и официально назначить до 1 февраля.

Александр Горбачев – бывший тренер брянского «Динамо».

О тренере

Александру Горбачеву 51 год. Он воспитанник Ставропольского училища олимпийского резерва. В разные годы выступал за «КамАЗ», «Динамо», «Ставрополь», «Балтика», «Калининград», красноярский «Металлург». В высшей лиге провёл 8 сезонов, сыграл 138 матчей, забил 7 мячей. В 1995 году стал бронзовым призёром Универсиады в Японии в составе сборной страны.

Его тренерская карьера началась в 2007 году. Он тренировал «Балтику», «СКА-Энергия», брянское «Динамо», которое в сезоне 2019/20 вышло в ФНЛ. В 2019 году по итогам опроса главных тренеров и руководителей клубов профессиональной футбольной лиги был признан лучшим тренером, сообщил департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

В январе 2021 года Александр Горбачев был отстранен на год от футбольной деятельности из-за участия в матче игроков с положительным тестами на коронавирус.

О команде

В ближайшее время торпедовцы пройдут углубленное медицинское обследование, после чего начнут подготовку к продолжению сезона. Первые официальные поединки в нашей подгруппе должны состояться 3 апреля.

Пока же черно-белые не радуют своих болельщиков хорошими результатами. После первой части сезона команда заняла девятое место.

Напомним, что в этом году финансирование владимирского клуба увеличится. Город и область выделят на черно-белых по 25 миллионов рублей. В сумме получится 50 миллионов. Раньше поддержка «Торпедо» была более скромной — 36 миллионов (по 18 с каждой стороны).

Фото fc-db.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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