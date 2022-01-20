Горбачев может стать новым тренером владимирского ФК «Торпедо»

Владимирскую футбольную команду «Торпедо» может возглавить тренер из Брянска Александр Горбачев. Его уже представили коллективу, это сделал директор клуба Александр Акимов в ходе первой после отпуска встречи. Но контракт с будущим наставником команды пока не подписан. Его кандидатуру еще должны утвердить и официально назначить до 1 февраля.

Александр Горбачев – бывший тренер брянского «Динамо».

О тренере

Александру Горбачеву 51 год. Он воспитанник Ставропольского училища олимпийского резерва. В разные годы выступал за «КамАЗ», «Динамо», «Ставрополь», «Балтика», «Калининград», красноярский «Металлург». В высшей лиге провёл 8 сезонов, сыграл 138 матчей, забил 7 мячей. В 1995 году стал бронзовым призёром Универсиады в Японии в составе сборной страны.

Его тренерская карьера началась в 2007 году. Он тренировал «Балтику», «СКА-Энергия», брянское «Динамо», которое в сезоне 2019/20 вышло в ФНЛ. В 2019 году по итогам опроса главных тренеров и руководителей клубов профессиональной футбольной лиги был признан лучшим тренером, сообщил департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

В январе 2021 года Александр Горбачев был отстранен на год от футбольной деятельности из-за участия в матче игроков с положительным тестами на коронавирус.

О команде

В ближайшее время торпедовцы пройдут углубленное медицинское обследование, после чего начнут подготовку к продолжению сезона. Первые официальные поединки в нашей подгруппе должны состояться 3 апреля.

Пока же черно-белые не радуют своих болельщиков хорошими результатами. После первой части сезона команда заняла девятое место.

Напомним, что в этом году финансирование владимирского клуба увеличится. Город и область выделят на черно-белых по 25 миллионов рублей. В сумме получится 50 миллионов. Раньше поддержка «Торпедо» была более скромной — 36 миллионов (по 18 с каждой стороны).