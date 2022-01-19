Главный врач ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя  Владимирского УФАС России, рассмотрев протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС в отношении должностного лица заказчика — главного врача  ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница»  по признакам правонарушения,  предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признал его виновным в совершении административного правонарушения, а так же привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей  в доход бюджета.

 

«Владимирское УФАС России»

Автор:

Интернет-редакция "Призыва"