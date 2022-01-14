Главный врач ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром» привлечен к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика — главного врача ГБУЗ ВО «Детская больница округа Муром» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенияхи постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»