Глава региона предложил дольщикам из Коммунара снести лишние этажи   

Снос двух лишних этажей — наиболее приемлемый вариант для сдачи проблемной новостройки во владимирском микрорайоне Коммунар. Об этом дольщикам на личной встрече сообщил врио губернатора Александр Авдеев. Дом на Центральной, 19 не могут ввести в строй уже четвертый год. Застройщик нарушил проект — возвел два лишних этажа. Было несколько вариантов решения этой проблемы, глава региона считает, что ликвидация «лишнего» — наиболее быстрое решение проблемы, которое, впрочем, тоже потребует немалого времени и средств.

Долгожданная встреча

На совещание по восстановлению прав обманутых дольщиков при губернаторе пригласили только одного дольщика из Коммунара — руководителя инициативной группы Василия Анисимова. Встреча стала следствием одиночных пикетов у «Белого дома», на которые отчаявшиеся люди, купившие квартиры в Коммунаре, выходили в канун Нового года.

То, что на совещание пригласили лишь одного представителя, дольщиков расстроило. В их группах есть несколько активистов. У тех — разные предложения, как решить вопрос с домом. Можно было выслушать всех. Тем не менее, и участие Василия Анисимова — хоть какой-то прорыв, поскольку ему доверяют многие, а встречу с первым лицом области ждали давно.

— К 2023 году все проблемы с дольщиками должны быть решены. Это касается и нас. Осталось два года. И самым быстрым способом назвали снос лишних этажей. Нам представили и эскиз дома по начальному проекту, — рассказывает дольщик Василий Анисимов. — Увы, планы по проекту охранных зон для повышения этажности, о которых так много говорил предыдущий губернатор, забыты.

Планировалось, что Минкульт одобрит корректировки проекта охранных зон в 2020-2021 годах.

Минкульт корректировки проекта охранных зон не одобрил. То пандемия помешала. То неожиданно появился проект новой дороги из Заклязьменского в центр со строительством моста.

Этот проект затрагивал охранные зоны, поэтому потребовались новые корректировки в уже подготовленный документ. Нужно снова вносить изменения. Но почему-то этот вариант похерили, переключившись на снос лишних этажей.

Кто оплатит снос

В реестре проблемных объектов, который ведет Минстрой, во Владимирской области числится восемь домов с обманутыми дольщиками. Еще несколько месяцев назад в доме на Центральной,19 числилось 94 жилых помещения, а теперь 125. Все они имеют договора долевого строительства на жилые помещения на первых семи этажах.

Снос лишних этажей возможен, он не нарушит прав дольщиков.

Вопрос в финансировании этих работ. На снос требуется десятки миллионов рублей. Сначала нужно сделать проект, потом сам демонтаж. Просто снести — мало. Нужно сохранить коммуникации, лифт — выполнить работы так, чтобы все в доме продолжало функционировать.

По документам и решению суда застройщик «Система» признан банкротом. Денег на его счетах нет. Не в состоянии оплатить снос и конкурсный управляющий Михаил Шульман, назначенный для реализации прав кредиторов.

Одна надежда — на региональный Фонд восстановления прав обманутых дольщиков, созданный в прошлом году. В бюджете 2022 года на его работу заложено 4 миллиона рублей. Он же и может добиться финансирования достройки проблемных домов, где застройщики стали банкротами.

Остается надеяться, что областным властям хватит времени на это, и что они не будут тянуть до конца 2023 года. Семьи и так уже ждут давно оплаченных ими квартир четвертый год.