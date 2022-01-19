Глава администрации МО «Ляховское» привлечена к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрев протокол и материалы дела, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС в отношении должностного лица — главы администрации МО Ляховское Меленковского района Владимирской области по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и признал их виновными в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ, и привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей в доход бюджета.

«Владимирское УФАС России»