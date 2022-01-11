Гипертония, ОРВИ и что-то с головой: зачем владимирцы вызывали «скорую» в Новый год

В период продолжительных новогодних каникул бригады скорой медицинской помощи выезжали к жителям Владимира 2 706 раз. Из них 505 — к детям, сообщил департамент здравоохранения Владимирской области.

Сердце прихватило

Чаще всего «скорую» вызывали из-за ухудшения течения гипертонии — 393 раза. По причине ОРВИ поступило 374 звонков, из них 288 заболевших — дети.

К пациентам с подозрением на коронавирус бригады медиков выезжали 158 раз. Из них три раза к детям.

Из-за острого нарушения мозгового кровообращения владимирцы звонили в «скорую» 95 раз. Выявлено также 77 случаев острых кишечных инфекций, 56 — у детей. Пищевых токсикоинфекций — 27, и здесь как раз больше всего детских случаев — 15.

Период новогодних каникул – традиционно горячая пора для служб скорой помощи.

К пострадавшим в ДТП бригады выезжали 18 раз. Обошлось без смертельных случаев. В городе также зафиксировано 4 случая отравления наркотиками и 2 случая — алкоголем. 64 раза неотложка выезжала к пациентам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 28 из них госпитализировано. Не обошлось и без бытового травматизма — 70 случаев.

Выезд впустую

Не всегда «скорая» работала результативно. По данным облздрава, в 67 случаях пациенты отказались от медицинского осмотра, в 62 случаях вызывавших «скорую» не оказывалось на месте.

Если сравнивать с прошлым годом, то обращений в «скорую» в новогодние праздники было меньше. В январе 2021 года медики выезжали к владимирцам 3 636 раз. И 728 человек тогда были госпитализированы в лечебные учреждения. Сколько горожан попали в больницы в этом году, не сообщается.