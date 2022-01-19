ГАУ «Владупрадор» признано нарушившим требования антимонопольного законодательства

Во Владимирское УФАС России поступили материалы Счетной палаты Владимирской области.

Счетной палатой Владимирской области установлено, что ГБУ «Владупрадор» проведены электронные аукционы на выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Владимирской области, по результатам которых были заключены 3 государственных контракта с ГУП «ДСУ-3». В рамках данных контрактов были заключены договоры субподряда на выполнение работ по охране объектов транспортной инфраструктуры и на выполнение работ по содержанию инженерно-технической системы транспортной безопасности.

Комиссия Владимирского УФАС России признала государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» нарушившим часть 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Нарушение выразилось во включении в состав лотов при проведении электронных аукционов на право выполнения работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области с дорожными элементами и сооружениями на них, различных по функциональным и технологическим характеристикам видов работ, что создало условия для наступления последствий в виде ограничения конкуренции.

«Владимирское УФАС России»