Фуры начинают ловить за лишний груз

Во Владимирской области в Александровском районе заработал первый автоматический пункт весогабаритного контроля. Нарушителям грозят серьезные штрафы. Пока комплекс тестируют. Привлекать к ответственности за превышение максимального веса начнут в марте. Большегрузы уже ищут пути объезда.

Без заезда на весы

Пока комплекс работает в тестовом режиме. Факт нарушения отражается на табло, установленном в трехстах метрах от зоны контроля по ходу движения.

Система может в автоматическом режиме с помощью сенсоров и датчиков измерять ширину, высоту и массу проходящего транспортного средства, в том числе и по осям. Если будет установлено, что фура едет с превышениями допустимых весогабаритных параметров без спецразрешений – водителя и владельца машины ждут неприятности.

Материалы передаются в центр автовидеофиксации нарушений при ГИБДД. Там уже инспекторы определяют виды нарушения и наказания. Штрафы огромные – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Комплекс также фиксирует нарушения скорости, движение по встречной полосе и выезд на обочину.

Дополнительно владелец автодороги, в данном случае ГБУ «Владупрадор», может взыскать с владельца транспортного средства возмещения нанесенного дороге и инфраструктуре вреда. Но это уже по суду.

А если надо

Но, конечно, негабаритные грузы тоже нужно перевозить – такое бывает. Для них даже машины специальные делают — тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства. Как им быть?

— Проезд таких транспортных средств может быть разрешён владельцем дороги, — пояснила администрация в группе «Дороги Владимирской области». — Для разрешения такого проезда владелец транспортного средства подаёт владельцу дороги заявление установленного образца.

Все допустимые параметры для большегрузов прописаны в постановлении Правительства №2200. Заранее узнать о наличии весогабаритного контроля на автодороге можно с помощью ограничивающих дорожных знаков, предупреждающих об ограничении массы и ограничении массы, приходящейся на ось.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется установка еще одного автоматического поста весогабаритного контроля на территории Владимирской области.