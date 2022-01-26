ФАС России усиливает контроль в регионах за участниками рынка нефтепродуктов

Соответствующее поручение по возобновлению работы оперативных штабов направлено в территориальные органы.

Заседания штабов будут проводиться еженедельно.

Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Особое внимание уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов.

Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

«Владимирское УФАС России»