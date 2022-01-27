Еще две школы Владимира полностью ушли на дистанционное обучение

Во Владимире ещё два образовательных учреждения полностью перешли на дистанционный формат обучения. Это школы № 13 и 25. Сделано это по требованиям регионального Роспотребнадзора из-за увеличения числа заболевших.

Дети болеют

Таким образом, по состоянию на 26 января, из 50 школ города на дистанционный формат переведены 4 школы — №№ 6, 13, 25 и 36. Сколько времени продлится такая форма обучения — не уточняется. Ранее по школам №6 и 36 сообщалось, что на удаленке учащиеся пробудут до 31 января включительно.

Дома обучаются и школьники отдельных классов. Всего их порядка 150.

Напомним, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует переводить на недельный дистант весь класс, даже если ковид диагностирован только у одного ученика.

Онлайн-формат обучения вводится сейчас и в школах региона в целом. Так в Гусь-Хрустальном на дистант перешли все школы города. Такая форма обучения продлится до 2 февраля, уточняется на сайте городского управления образования.

Отметим, что эпидситуация в Гусь-Хрустальном районе резко ухудшилась. Накануне именно этот район стал лидером по заболеваемости коронавирусом. За сутки ковид там диагностировали 75 раз.

Дистант совершенствуют

Дистанционное обучение школьников больше не станет для родителей испытанием на прочность, заверяют в мэрии. Методики обучения, которые прежде вызывали немало споров, совершенствуются.

Сегодня все образовательные учреждения Владимира при необходимости могут без задержек перестроить работу на дистанционный формат. В школах сформирована методическая база и выбраны оптимальные платформы для обучения. Уроки проводятся с использованием конференц-связи, мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов.

— Сотрудники Городского информационно-методического центра (ГИМЦ) организовали серию онлайн-консультаций для владимирских педагогов, и сейчас лучшие практики обобщаются и тиражируются в школах города. По итогам муниципального конкурса «Современный урок: дистанционные технологии», прошедшего в конце 2021 года, был подготовлен сборник методических материалов. В сборнике представлен практический опыт 32 преподавателей из 27 школ Владимира, — сообщил сайт мэрии.

Все материалы сборника опубликованы в свободном доступе на сайте и востребованы и владимирскими учителями, и коллегами из других регионов.