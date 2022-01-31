Еще два перевозчика Владимира выиграли «свои» маршруты 

Разыграли еще четыре автобусных маршрута во Владимире: № 18С, 20С, 22, 22С. На эти линии встанут те же перевозчики, что обслуживали их до торгов. Единственный плюс в том, что, по условиям контракта, у них появится обязательство — обновить автобусы.

Галантный розыгрыш

Торги на автобусные маршруты разыгрывают по одной схеме. В лоты объединяют маршруты, которые обслуживает один из десяти имеющихся в городе перевозчиков, каждый перевозчик заявляется на «свой» лот, а другие ему не мешают. Такой галантный розыгрыш.

Вот и на сей раз на маршрут № 18С вышла компания «Поатис» и в гордом одиночестве получила право на нем курсировать. Это единственный маршрут данной компании, она работает на нем очень давно.

А вот маршруты № 20С, 22, 22С, вновь доставшиеся предприятию «Ситилайн», имеют менее богатый бэкграунд. Компания их обслуживает с ноября прошлого года. Она, можно сказать, новичок на владимирском рынке перевозок.

«Ситилайн» зарегистрирован в налоговых органах в июле 2021-го, юридический адрес — село Сновицы Суздальского района. До осени прошлого года не работал ни на пригородных, ни на межмуниципальных маршрутах. При этом автопарк у него — старый, такой же, как у большинства владимирских предприятий.

Что-то новенькое

— По условиям контрактов компании-перевозчики обязуются участвовать в программах по обновлению подвижного состава, а с 1 января 2023 выпускать на линию только транспортные средства не старше трех лет, — сообщила пресс-служба администрации города.

Все городские автобусы будут красно-белыми с гербом города и надписью «Владимир».

Сейчас во Владимире работают 10 перевозчиков. Многие пришли с пригородных направлений после того, как в середине прошлого года местный рынок перевозок оставила прежде крупнейший его игрок — компания «АДМ».

Половина из ныне действующих перевозчиков уже получили свои маршруты на пятилетний срок. В ближайшую неделю опубликуют результаты конкурсов еще по ряду маршрутов. Сюрпризов и конкурентной борьбы ожидать не приходится.