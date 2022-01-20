Экс-начальник налоговой заставлял подчинённых делиться премиями

Бывшего начальника инспекции налоговой службы в Муроме признали виновным в ряде должностных преступлений, сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области. Его дело рассмотрел суд. Приговор – условное лишение свободы.

Премии и прочие дела

Муромскому налоговику, возглавлявшему ИФНС № 4 по Владимирской области, вменили в вину сразу несколько уголовных статей. Здесь и присвоение имущества с использованием служебного положения. И превышение должностных полномочий. И служебный подлог.

Криминальные эпизоды относятся к 2017-2018 годам.

— Начальник ИФНС, используя свое должностное положение, оказывая давление, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам о передаче ему части выплаченных им премий, — сообщают следственные органы.

За указанный период подчиненные передали ему денежных средств в размере 319 тысяч рублей.

Кроме того, он признан судом виновным в совершении еще двух должностных преступлений.

Условный срок

За все про все суд назначил бывшему начальнику налоговой службы наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно. Еще — лишил права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года.

— Также удовлетворен гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму более 18 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, — добавил Следком.

Дело следственные органы вели в тесном взаимодействии с УФСБ и полицией.