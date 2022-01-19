Экс-директора завода биопрепаратов оштрафовали за уход от налогов

Суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Покровский завод биопрепаратов» (АО «ПЗБ»). Его признали виновным в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов. Экс-руководителя оштрафовали на 600 тысяч рублей, сообщило Следственное управление СК РФ по Владимирской области.

Деньги шли не туда

Суд изучил события, происходившие в 2019 году. У предприятия была задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Руководитель это знал. Возможность погасить хотя бы часть долгов тоже имелась.

Но средства от контрагента вместо их зачисления на счета завода, уходили на другие цели.

— Таким образом, обвиняемый сокрыл от погашения задолженности доход в общей сумме более 9,7 миллионов рублей, — сообщили следователи.

Вину подсудимый не признал.

Тем не менее, суд признал достаточными доказательства, собранные следственными органами Следкома. С учетом всех обстоятельств суд оштрафовал бывшего директора предприятия на 600 тысяч рублей. Экс-руководитель может обжаловать этот приговор.

Старое дело

А в мае прошлого года в суд ушло ещё одно уголовное дело, где также фигурировал бывший руководитель АО «ПЗБ». Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Но тогда инкриминируемые деяния касались 2012-2014 годов.

В налоговые декларации вносили неверные сведения. Завышали расходы от реализации, включив в их состав документально не подтвержденные затраты по взаимоотношениям с организациями-контрагентами. И ещё неправомерно занижали налоговую базу по этому налогу. В результате этих действий в бюджет не поступило обязательных платежей на сумму около 50 миллионов рублей, сообщили следственные органы.