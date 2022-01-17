Двое детей и их отец погибли в ДТП в Александровском районе

Страшное ДТП с тремя погибшими, среди которых двое детей, произошло вчера в Александровском районе. Около 13.25 перед деревней Верхние Дворики столкнулись два автомобиля: «Chrysler» и «ГАЗель». В первом находились пять человек — трое погибли, двое травмированы.

Детям, погибшим в аварии, было 6 и 13 лет, уточнили в соцсетях очевидцы аварии. Погиб также их отец находившийся за рулем. Еще два пассажира «Chrysler» — женщина и ребенок — получили травмы. Пострадали также водитель и пассажирка в «ГАЗели».

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Прокурорская проверка

На место происшествия выезжал Александровский городской прокурор.

— По результатам проверки, прокуратурой области, будет дана оценка деятельности уполномоченных органов по соблюдению требований безопасности дорожного движения, своевременности и полноты расчистки проезжей части, устранения наледи, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Осторожнее на дороге!

В ГИБДД не устают напоминать автомобилистам об осторожном и аккуратном вождении.

— В связи с изменением погоды госавтоинспекторы рекомендуют водителям выбирать скоростной режим, учитывая дорожные и метеорологические условия, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Не забывайте о том, что на заснеженной или обледенелой дороге сцепление колес с покрытием дороги значительно снижается.

Более того, сотрудники ГИБДД советуют в снегопады вообще оставлять транспортные средства дома и пересаживаться на общественный транспорт.