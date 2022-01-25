Две школы Владимира полностью ушли на дистанционное обучение

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом сразу же отразилась на учебном процессе. По данным на 24 января, два образовательных учреждения Владимира полностью перешли на дистанционный формат обучения. Это школы №6 и 36, сообщила мэрия областного центра.

На удаленке школьники пробудут до 31 января включительно. Всего же на дистанционную форму обучения в целом по городу переведены 148 классов. Такой формат обучения уже выбрали и в ряде колледжей города. В университетах сейчас каникулы, но не исключено, что по их завершению студенты продолжат обучение удаленно.

Остановить заболеваемость

Дистанционный формат рекомендован региональным управлением Роспотребнадзора в целях снижения рисков распространения среди детей острых респираторных вирусных инфекций, прежде всего COVID-19. При этом специалисты настоятельно рекомендуют приостанавливать очный учебный процесс и переводить на 7-дневный дистант весь класс, даже если ковид диагностирован только одному ребенку.

Количество заболевших среди детей мониторят ежедневно

Сегодня 50 общеобразовательных школ и гимназий города Владимира насчитывают без малого 1500 классов. Как сообщают коллеги со ссылкой на данные мэрии, порядка четырех с половиной тысяч детей сейчас болеют ОРВИ.

Зафиксированного ковида среди юных владимирцев пока в разы меньше. Но, судя по тому, как быстро распространяется новый штамм, 25 выявленных случаев – цифра также немалая.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область получила первую партию вакцины от коронавируса «Спутник-М». Препарат предназначен для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Сейчас вакцину распределяют между детскими больницами и поликлиниками.