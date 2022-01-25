Два пожара за ночь: горел производственный цех и жилой дом

За минувшую ночь во Владимире произошло сразу два крупных пожара. Сначала загорелась квартира в многоквартирном жилом доме, а затем производственное здание.

Жителей эвакуировали

Сообщение о возгорании в жилом доме на проспекте Ленина поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 01.40. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

— На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из квартиры. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена ГДЗС для эвакуации людей и тушения пожара, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали возгорание в квартире на площади 6 квадратных метраов. Погибших и пострадавших нет. 16 жителей дома эвакуировали, среди них двое детей.

К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 24 человека личного состава.

Причину случившегося сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Пожар на производстве

В 04.42 пожарные получили сигнал о возгорании в производственном здании, расположенном по адресу Промышленный проезд, д. 5 Б, корп. 2.

Сообщение о пожаре было поздним. Когда пожарные были на месте, двухэтажное здание было полностью охвачено огнем. Частично обрушилась кровля.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара также устанавливается.

Жителям Владимирской области спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае пожара звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101».