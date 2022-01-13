Дольщиков проблемной высотки на Дуброве просили еще подождать

Новоселье в 17-этажной высотке на Нижней Дуброве во Владимире снова отложили. На сей раз самый крайний срок — 1 февраля. За оставшееся время строители подкрасят стены в подъезде и получат документы на дом. 135 семей дольщиков ждут новоселья с июля 2020 года.

В доме потеплело

Встреча у проблемной высотки с участием дольщиков, областных чиновников, депутатов Заксобрания и представителей застройщика прошла вчера, 12 января. Директор компании-застройщика «ИнтерстройВладимир» Игорь Другов не приехал. Возможно, посчитал лишним давать новые обещания. Все предыдущие заверения и клятвенные обещания сдать дом к концу 2021-го, озвученные на встрече перед новым годом, он так и не сдержал.

Но на сей раз приехал другой Другов — Роман, главный инженер компании. Он сказал, что осталось подкрасить стены в подъезде, сделать плинтуса, убрать провода. В общем, дел на неделю, максимум две.

Валерия Евдокимова, дольщик по Нижней Дуброве, 54:

Застройщик нам обещал, что в начале февраля уже сдаст дом. Остались недочеты, в течение двух недель все исправит. Госстройнадзор обследовал дом, остались недоделки только.

Завтра будут подключать электричество. Провода, все разводки есть. Отопление поступило.

Документы оформить осталось. Ориентир — 1 февраля.

Коробка этой высотки была готова еще в 2019 году. С той поры ведутся отделочные работы. После серии публикаций в СМИ и жалоб дольщиков темпы стройки немного ускорились.

Проблемы «Дуброва-парк-2»

Жилой комплекс «Дуброва-парк-2» включает в себя пять семнадцатиэтажек. Одна сдана, другая — на подходе. А вот с оставшимися тремя — проблема. Две выстроены под крышу, частично и окна вставлены. Пятую же никак не достроят. Даже краны со стройплощадки увезли. Больше полугодия — тишина.

Дольщики с Дубровы:

Я покупал квартиру, срок сдачи был начало 2023-ого. Сейчас уже говорят — 2024-й.

В доме поликлиника и детский сад должны быть.

В 2021 году построили два этажа и все.

С июня тишина. Застройщик на связь не выходит.

Дольщики этой проблемной высотки рассказывают, что проект дома изменился. Добавили еще один подъезд. У дольщиков есть опасения, что изменятся планировки квартир и их площади. До сих пор никто из них не получил уведомлений о переносе сроков ввода дома в эксплуатацию.

«Призыв» направит запрос в департамент строительства и архитектуры области, чтобы узнать сроки ввода жилых объектов и причины переносов.