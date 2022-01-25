Дольщики с Нижней Дубровы готовятся устроить салют к сдаче дома 

Отличная новость пришла от дольщиков проблемной 17-этажки с Нижней Дубровы — документы на сдачу дома в эксплуатацию готовы. Семьи ждали этого момента полтора года. По такому случаю они даже готовятся устроить около дома салют. Во Владимире это, пожалуй, будет первый случай, когда возможность новоселья люди отметят фейерверком.

Фейерверк по случаю

— Дом принят Гостройнадзором. Заключение постараются выдать во вторник. Далее застройщик подаст документы в администрацию города, чтобы получить акт ввода дома в эксплуатацию. Мы хотим устроить салют у нашего дома, когда все эти процедуры закончатся, — рассказала дольщик по Нижней Дуброве, 54 Валерия Евдокимова.

Высотку начали строить еще в 2017 году. Коробку сделали через два года. Все оставшееся время вели отделочные работы.

Изначально срок сдачи был намечен на лето 2020 года. Сроки переносили раз шесть. После серии публикаций в СМИ, жалоб дольщиков и проверок надзорных инстанций темпы строительства немного ускоряли, но потом снова сворачивали.

135 семей дольщиков ждут новоселья с июля 2020 года.

В течение прошлого года департамент несколько раз проверял застройщика «ИнтерстройВладимир», выписывал предписания и штрафы.

Проблемы «Дуброва-парк-2»

Жилой комплекс «Дуброва-парк-2» включает в себя пять семнадцатиэтажек. Одна сдана, другая — на подходе. А вот с оставшимися тремя — проблема.

Из этих трех две выстроены под крышу, частично и окна вставлены. Последний же никак не достроят. Даже краны со стройплощадки увезли. Больше полугодия — тишина.

В ответ на официальный запрос «Призыва» в департаменте строительства пояснили, что два выстроенных до крыши дома должны сдать в 2022-2023 годах, а последний — в 2024-м.

— В случае если застройщиком не будет предоставлена информация о наличии источников финансирования завершения строительства данных объектов, администрацией области будет инициировано направление ходатайства в фонд о признании застройщика несостоятельным (банкротом), что является основанием для включения многоквартирных домов в перечень проблемных, — пояснил «Призыву» директор департамента строительства и архитектуры Иван Щербаков.

Сейчас во Владимире, согласно реестру Минстроя РФ, числится пять проблемных объектов: три в Юрьевце, один в Коммунаре и в самом центре города на Музейной. Своих квартир долгое время ждут 410 семей.