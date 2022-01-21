Директора ЦУГД накажут за рухнувшую крышу перехода у ВХЗ

Сегодня во Владимире обещают снег. Между тем, еще не разобрались с последствиями прежних снегопадов. Руководителю Центра уборки городских дорог они «намели» два административных дела. Одно — за рухнувшую кровлю подземного перехода у остановки «Химзавод». Это произошло неделю назад. Объект проверили прокуратура и отдел ГИБДД города Владимира. Выявили многочисленные нарушения.

Снег убрали не вовремя

— Установлено, что причиной обрушения одной из секций крыши подземного пешеходного перехода на улице Большой Нижегородской стала несвоевременная уборка снега с ее поверхности. Выявленные нарушения создают угрозу безопасности участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов, — сообщила пресс-служба прокуратуры областного центра.

Нарушения в части содержания дорог выявлены на 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира.

Ранее директора ЦУГД уже привлекали к административной ответственности. Теперь, как сообщает прокуратура, возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Звучит это так: «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении». Сейчас дело находится на рассмотрении.

Переходите осторожно

Снегопады возвращаются, и пользоваться переходом нужно очень аккуратно. Из-за отсутствия кровли это может быть небезопасно.

Сигнальную ленту, которая огораживала место провала кровли подземного перехода, так и не убрали. Ее порвали сами пешеходы.

Сначала рабочие Центра управления городскими дорогами вычистили от снега всю крышу, а затем срезали ее. По бокам остались металлические стойки, к которой крепилась кровля.

— Сейчас для Центра управления городскими дорогами приоритет — это уборка снега. Расчистка дорог и тротуаров, а также вывоз снега. Как только ситуация выровняется, приступим к ремонтным работам. Главное, что ходить там можно, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Позже у наших коллег из издания «Зебра» появилась информация о том, ЦУГД закупает поликарбонат для новой кровли.

Борьба со снегом, действительно, идет не слабая. Только за минувшие сутки своими и наемными силами ЦУГД вывез из города 12 тысяч кубов снега. Самосвалы совершили 580 рейсов на Михайловский овраг.

Людный маршрут

Крыша осталось целой с другой стороны перехода. Но к остановке ближе тот, где крыши нет. Большинство людей ходят именно там. В грядущие снегопады рабочим придется чистить лестницу с этой стороны тщательнее, чтобы предупредить происшествия.

Этим переходом пользуются тысячи человек в день. Со стороны ТЭЦ останавливаются электрички, и жители районов и сел пересаживаются здесь на общественный транспорт города. Также в районе ВХЗ работает много промышленных предприятий и учебных заведений.

На остановках всегда многолюдно. Поскольку в снегопады автобусы ходят с большими перерывами, на остановке ВХЗ многие делают пересадку с одного маршрута на другой.

Во Владимире есть еще два подземных пешеходных перехода: у главного корпуса ВлГУ и в Юрьевце. Оба после перепадов температур и обильных снегопадов в нормальном состоянии.

Ранее «Призыв» сообщал, какие у ЦУГД сложности по уборке снега в городе, а также о снежных заносах во дворах и на остановках общественного транспорта, на что жалуются жители Владимира.