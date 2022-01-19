Директор учреждения привлечена к административной ответственности

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица – директора МАУ «Центр развития дополнительного образования» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

МАУ ЦРДО Гусь-Хрустального района допущено нарушение срока размещения в единой информационной системе в сфере закупок сведений о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за август 2021 года.

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, и постановление Гусь-Хрустальный прокуратуры о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, руководитель Владимирского УФАС России признал должностное лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в доход бюджета в 2 000 рублей.

«Владимирское УФАС России»